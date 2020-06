Die Pannen-Parade im Paracelsusbad geht weiter

Es ist nicht die erste Panne, die beim Bad passierte: In der Bauphase wurde der Keller überflutet, nach Eröffnung sprang der Restaurant-Pächter ab, dann wurden zu hohe Chlorwerte im Kinderbecken gemessen, ehe tiefe Einblicke in die Umkleidekabinen die Passanten belustigten. Jetzt kam die Panne besonders ungünstig: Gerade am Mittwoch verkündeten die Verantwortlichen die für 15. Juni geplante Wiedereröffnung.