Lehrstellen-Mangel raubt Schülern die Perspektiven

Anja Weißböck, Fachbereichsleiterin Tourismus an der Polytechnischen Schule Salzburg (PTS), kennt das Problem: „Das sorgt für Frust. Manche Schüler nehmen es einfach hin und suchen sich eine andere Lehrstelle, weil sie in ihrem Traumberuf nichts finden.“ Andere wiederum sehen sich gezwungen, an eine weiterführende Schule zu wechseln. „Manche hängen völlig in der Luft“, so Weißböck. Auch an der PTS steigt die Zahl der Anmeldungen, da viele Jugendliche keine Lehrstelle bekommen.