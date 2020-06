Generationenwechsel in der Direktion der AK OÖ

Direktor Josef Moser wird mit Jahresende in Pension gehen. Seit seinem Antritt am 1. Juli 2011 hat er den Kurs der AK als moderne Dienstleistungseinrichtung konsequent weiter verfolgt und das Prinzip des bestmöglichen Services für die Mitglieder noch ausgebaut. Nun übergibt er in jüngere Hände: Andrea Heimberger wird ab 1. Jänner 2021 die erste Direktorin der AK Oberösterreich sein. Das hat der Vorstand der AK heute mit einer Gegenstimme der Freiheitlichen Arbeitnehmer beschlossen. Andrea Heimberger ist 45 Jahre alt, stammt aus Braunau und lebt in Linz.