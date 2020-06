Polizei findet bei Dealer 15 Millionen € Bargeld

Einen spektakulären Fund hat am Montag die italienische Polizei gemacht. In der Wohnung eines Drogendealers fanden die Beamten Bargeld in der Höhe von sage und schreibe 15 Millionen Euro. Versteckt war das Geld in mehr als zwei Dutzend Kartons hinter einer doppelten Wand. Es handelte sich um die größte Konfiszierung von Bargeld in der Geschichte des Landes, heißt es.