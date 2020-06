Kepler-Uni verspricht „Nadelöhr“ für Tierversuche

Etwa „In zwei Jahren“ werde man über dann konkrete Tierversuche an der JKU entscheiden, kündigt Rektor Meinhard Lukas an. In der dritten Videodebatte präzisierteer am Freitag den „Linzer Weg“ zu solchen Entscheidungen, nämlich viel strikter als das Tierversuchsgesetz erfordere und mit Bürgerbeteiligung ähnlich wie in der Justiz bei der Urteilsfindung mit Schöffen oder Geschworenen.