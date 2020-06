Wenn nur die Liebe zählt

Veranstaltet wurde dieses Event von einem Kollektiv von 20 Vorarlberger Unternehmern der vom Lockdown betroffenen Event-Branche unter der Leitung von Gabi Micheluzzi (Hochzeitsfeen) und Lukas Wagner (WENAVI) in Kooperation mit dem Ländle Autokino. „Es ist uns ein Anliegen gewesen, gerade jetzt aufzuzeigen, unter welchen Umständen ein Event überhaupt möglich wäre. Mit Angelina und Manuel haben wir ein junges, tolles Brautpaar gefunden, welches so verrückt ist, auf unsere Idee einzusteigen“ , so Wagner. Denn eine Hochzeit bedarf wie auch jedes andere Event einer Vielzahl an Dienstleistern, betonte Micheluzzi, die ein Bewusstsein für die notleidende Sparte schaffen will.