Jetzt kommt wieder alte Familien-Regel in Öffis

Familienregelung

Familienregelung in den OÖVV Kernzonen Linz, Wels und Steyr ab 01.06.2020: Maximal drei Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr (bis zum Tag vor dem 15. Geburtstag) werden in Begleitung beider Elternteile unentgeltlich befördert. Beide Elternteile müssen dafür mit ihrem Kind bzw. mit ihren Kindern gleichzeitig dieselbe Beförderungsleistung in Anspruch nehmen und einer der beiden Elternteile muss eine Einzelfahrkarte oder eine Tageskarte zum vollen Fahrpreis lösen.