Das ist Hailey Biebers liebstes Sommer-Accessoire

Für Hailey Bieber geht es gut „behütet“ durch den Sommer. Für die schöne Ehefrau von Justin Bieber ist ein Hut nämlich das liebste Accessoire in der heißen Jahreszeit. Ihr Faible für die Kopfbedeckung hat sie allerdings erst in letzter Zeit entdeckt. Denn wie sie zugab, hat sie „früher nie einen Hut in der Sonne getragen“.