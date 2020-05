Schräges Hai-RPG „Maneater“ schnappt am 22. Mai zu

Tripwire Interactive feiert den bevorstehenden Launch des Haifisch-RPGs „Maneater“ am 22. Mai mit einem blutigen Launch-Trailer. Der Haifisch-Simulator für PC, PS4 und Xbox One erinnert an das Handyspiel „Hungry Shark“, hat diesem allerdings eine weitläufige und bildhübsche 3D-Welt voraus, in der die Spieler als Räuber der Meere Jagd auf Taucher, Schwimmer, Getier und Boote machen.