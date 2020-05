Corona-Krise ließ Luft aus Reifen der Reisebusse

Alle Reisen abgesagt

So auch die 20 Busse von „Lüftner Reisen“ mit Sitz in Rum. „Die Auswirkungen auf unser Unternehmen sind dramatisch“, klagen Christof und Lukas Lüftner. „Von uns veranstaltete und ausgebuchte Reisen mussten wir stornieren, alle Reservierungen wurden abgesagt.“ Eine der erfolgreichsten Saisonen, die auch mit den alle zehn Jahre stattfindenden Passionsspielen in Oberammergau in Zusammenhang standen, wurde zunichte gemacht. „Die von den einheimischen Kunden geleisteten Vorauszahlungen für zwischenzeitlich abgesagte Reisen wurden von uns zur Gänze rückerstattet“, erklären die beiden Firmenchefs, die in diesem Jahr mit einem Umsatzverlust von rund 6 Millionen Euro rechnen. Dennoch will man an den Mitarbeitern festhalten. „Unser erklärtes Ziel war es stets, niemanden zu kündigen.“ Mit dem Personal im Büro und den Fahrern wurde Kurzarbeit vereinbart.