Boeing-Chef: Passagierzahlen im Herbst unter 25%

„Das Verkehrsaufkommen wird nicht wieder bei 100 Prozent liegen. Es wird nicht einmal wieder auf 25 Prozent kommen. Vielleicht nähern wir uns bis Ende des Jahres der 50-Prozent-Marke. Es wird also auf jeden Fall Anpassungen seitens der Fluggesellschaften geben müssen“, betonte er in einem Interview dem Sender NBC am Montag (Ortszeit).