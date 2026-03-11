Vorteilswelt
Indian Wells

Tennis-Youngster bringt Sinner in Bedrängnis

Tennis
11.03.2026 12:30
Joao Fonseca verlangte Jannik Sinner am Ende alles ab!
Joao Fonseca verlangte Jannik Sinner am Ende alles ab!(Bild: EPA/JOHN G. MABANGLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tennisstar Jannik Sinner ist im Achtelfinale von Indian Wells von Brasiliens Jungstar Joao Fonseca hart gefordert worden, ehe er sich 3:6,7:6(6),7:6(4) durchsetzte. „Ich bin sehr glücklich, gewonnen zu haben. Joao hat unglaubliches Talent. Ich habe versucht, so aggressiv wie nur möglich zu spielen. Das war der Schlüssel“, sagte Sinner. Im Viertelfinale ist der Südtiroler gegen den US-Amerikaner Learner Tien ebenso Favorit wie Alexander Zverev gegen den Franzosen Arthur Fils.

Der Deutsche gewann sein Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe 6:3,6:4. „Er wird am Donnerstag verlieren“, äußerte sich Zverev vor seiner nächsten Aufgabe zuversichtlich. Doch Fils schaltete immerhin den Kanadier Felix Auger-Aliassime aus. Im Doppel erreichte der Tiroler Alexander Erler mit dem Italiener Andrea Vavassori das Viertelfinale, der Niederösterreicher Lucas Miedler verpasste es gemeinsam mit dem Portugiesen Francisco Cabral.

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka(Bild: AFP/MATTHEW STOCKMAN)

Im Frauen-Einzel endete der Schlager mit einem 6:2,6:4-Erfolg der topgesetzten Belarussin Aryna Sabalenka gegen die Japanerin Naomi Osaka. Es war das erste Duell der beiden vierfachen Grand-Slam-Turniersiegerinnen seit 2018, als Osaka bei den US Open auf dem Weg zu ihrem ersten Major-Titel triumphiert hatte. Diesmal äußerte sich Sabalenka zufrieden damit, Druck ausgeübt und variantenreich gespielt zu haben. Das Aus kam für Jasmine Paolini (ITA), Zweitrundenbezwingerin von Anastasia Potapova.

Tennis
11.03.2026 12:30
