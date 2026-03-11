Tennis-Youngster bringt Sinner in Bedrängnis

Tennisstar Jannik Sinner ist im Achtelfinale von Indian Wells von Brasiliens Jungstar Joao Fonseca hart gefordert worden, ehe er sich 3:6,7:6(6),7:6(4) durchsetzte. „Ich bin sehr glücklich, gewonnen zu haben. Joao hat unglaubliches Talent. Ich habe versucht, so aggressiv wie nur möglich zu spielen. Das war der Schlüssel“, sagte Sinner. Im Viertelfinale ist der Südtiroler gegen den US-Amerikaner Learner Tien ebenso Favorit wie Alexander Zverev gegen den Franzosen Arthur Fils.