„Gepanzerter Flüchtling“ von Polizisten gestellt

„Spontane Fitnesseinheit“

Mit „Teamarbeit und einer Menge Muskelkraft“ hätten es die Polizisten geschafft, „Mr. T“ aufzuladen und ihn sicher in sein Gehege zurückzubringen. Die Polizei scherzte außerdem, dass sich der Einsatz schnell zu einer spontanen Fitnesseinheit entwickelt habe: „Wir haben sichergestellt, dass das Tor fest verschlossen ist, damit unser gepanzerter Ausbruchskünstler so bald keinen neuen Fluchtversuch startet … und haben ihm für das unerwartete Workout gedankt.“