Karriere, Teilzeit, Pension: Wo Frauen verlieren

Wussten Sie, dass Frauen in Österreich im Schnitt fast 40 Prozent weniger Pension bekommen als Männer? Das ist eine klaffende Lücke von knapp 13.000 Euro im Jahr. Wenn aber Frauen ihr Geld selbst in die Hand nehmen und investieren, erzielen sie messbar bessere Renditen als Männer. Im „Club 3“ bei Tanja Pfaffeneder sprechen die Wirtschaftspädagogin Professor Bettina Fuhrmann, Österreich-Chef von Trade Republic Oswald Salcher und ÖGB-Expertin für Arbeitnehmer:innenschutz Dorottya Kickinger darüber.
