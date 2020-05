Zwei Jahre Haft für Brandstiftung in Reifenlager

Über eine Million Euro Schaden

Im Oktober ging die Aktion nicht so glimpflich aus. In einer Lagerhalle zündete der junge Mann Reifenteile an, 200 bis 300 Reifen und die gesamte hintere Halle brannten ab. Nur durch einen massiven Feuerwehreinsatz habe ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden können, sagte Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse. Der Schaden betrug mehr als eine Million Euro. Der Angeklagte habe auch zuvor bereits mehrfach versucht, Dinge anzuzünden, so die Staatsanwältin. Diesbezügliche Verfahren seien eingestellt worden. Der Angeklagte, der seit Herbst des Vorjahres in Untersuchungshaft sitzt, ist unbescholten.