Die Pflege steht für zwei Tage im Rampenlicht

Wenn Sie auch dabei sein wollen, kommen Sie am Montag, 12. Mai, oder Dienstag, 13. Mai, jeweils 9 Uhr bis 18 Uhr in die Messearena, Halle 5. Der Eintritt ist selbstverständlich frei. Die Podiumsdisskusion findet am Montag um 18 Uhr statt. Alle Infos auf: www.pflegeundgesundheit.com