Neuschnee bremste Bergsteiger am Großglockner

Das verregnete und kühle Wetter der vergangenen Woche hatte im Hochgebirge ganz andere Spuren hinterlassen als in den Tälern. So wurde eine zwölfköpfige polnische Bergsteigergruppe am Samstag gegen 4 Uhr früh bei ihrem Aufstieg vom Parkplatz „Lucknerhaus“ in Richtung Ködnitzkees von 60 Zentimetern Neuschnee begrüßt.