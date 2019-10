Staatsanwaltschaft geht von Brandstiftung aus

Das Feuer war am Donnerstagabend, dem 10. Oktober, in dem Reifenlager ausgebrochen, eine schwarze Rauchsäule war weithin zu sehen. Ein Wohnhaus in der Nähe musste evakuiert werden, die Anrainer in der Umgebung wurden aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. Bei dem Feuer wurden Hunderte gelagerte Reifen vernichtet, der Schaden beträgt laut Kitz mehr als 500.000 Euro.