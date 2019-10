Großeinsatz in Villach: Reifenhalle in Vollbrand

Donnerstag um 17.06 Uhr riefen die Sirenen in Villach zum Einsatz, kurz darauf war es in der gesamten Stadt sichtbar: Schwarze Rauchsäulen stiegen in den Himmel auf. Eine Reifenhalle stand in Brand - mitten im dicht verbauten Gebiet. Mehr als 100 Leute von zwölf Feuerwehren verhinderten Schlimmeres.