Ice-T: „Ein Leben ohne Sex hat keinen Sinn“

Doch das Schlafzimmer ist nicht der einzige Ort, an dem das Paar seine erotischen Pläne zügeln muss. Denn Chanel hat inzwischen auch den Familien-Whirlpool für sich beansprucht. „Meine Kumpels haben gemeint ‘Wenn ihr kein Baby hättet, würde dieser Pool jemanden schwanger machen‘“, lacht Ice-T. „Aber mit Chanel im Haus füllen wir ihn auf und dann ist er wie ein Mini-Swimmingpool. Obwohl es also noch zu kalt ist für den Außenpool können wir weiterhin in der Familien-Badewanne abhängen.“