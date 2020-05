„F1 2020“: Rasante Szenen im neuen Trailer

Während es in der realen Welt wegen der Corona-Krise derzeit keine Formel-1-Rennen gibt, macht Spieleentwickler Codemasters Rennspiel-Fans schon einmal Appetit auf „F1 2020“. In der neuesten Auflage der Rennspielserie gibt es wie gewohnt die aktuellen Fahrer und Lizenzen, der Start ist für 10. Juli geplant. Im Video zeigen die Entwickler - mit Max Verstappen am Steuer - die niederländische Rennstrecke Circuit Park Zandvoort.