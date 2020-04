Besuchsverbote in steirischen Heimen gelockert

Wie schon gewohnt, informieren wir Sie hier auch heute wieder über die neuesten Entwicklungen zum Virus in der Steiermark. ++ In den steirischen Alten- und Pflegeheimen sind ab Montag wieder Besuche erlaubt ++ Eine Frau aus Graz ist verstorben ++ Musikschulen dürfen wieder öffnen ++ Öffis fahren bald wieder nach Normalfahrplan ++ 1000 Laptops an Schulen übergeben ++ Museen eröffnen bald wieder ++ Hereschwerke beenden Kurzarbeit ++ Alle Shops im Grazer Citypark sperren auf ++ Von Wien „überholt“ ++ Krise trifft auch das Rostfest ++ Kaufentscheidungen der Steirer für Wirtschaft bedeutend ++ Trotz Lockdown gibt es viele Tote im Straßenverkehr ++ Erster Online-Info-Tag an Montanuni ++ Center West eröffnet ++ Entenfamilie trotzt Coronakrise.