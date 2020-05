Auch steirische Musikschulen dürfen wieder öffnen

Sämtliche Musikschüler werden derzeit über diverse digitale Kanäle betreut und unterrichtet. Damit werden das Lehren und Lernen in der aktuellen Situation, analog zum Schulwesen, bestmöglich erfüllt. Zur geplanten Öffnung der Musikschulen gibt es einen zehnseitigen Leitfaden. In diesem wird eine schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Musikschulen ab dem 4. Mai 2020 vorgeschlagen.