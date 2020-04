Filmpiraterie erlebt enormen Boom in Corona-Krise

Doch auch in Indien (plus 63 Prozent), Spanien (plus 50 Prozent), Portugal (plus 47 Prozent), Kanada (plus 45 Prozent) Großbritannien (plus 43 Prozent), den USA und Frankreich (je plus 41 Prozent) verzeichnete Muso im Untersuchungszeitraum deutliche Steigerungen bei den Zugriffen auf Filmpiraterie-Angebote im Netz. In Deutschland stieg die Zahl der Besuche demnach von Ende Februar auf Ende März um 36 Prozent.