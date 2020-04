Urnen-Raub in Tirol: Das Verfahren läuft weiter

Mitte Juli fanden die Eltern der verstorbenen Jessica (Name geändert) ein verwüstetes Grab vor. Unter anderem war das Bild ihrer Tochter zerstört. Rasch waren vier Verdächtige ausgeforscht. Einer von ihnen gab bei der Polizei an, dass auch die Urne von Jessica gestohlen wurde. Die Ermittler konnten diese in der Wohnung einer weiteren Verdächtigen sicherstellen. Das Gefäß wurde zwar ramponiert, doch der Großteil der Asche war noch vorhanden.