Urne einer jungen Tirolerin aus Grab gestohlen

„Standen drei Monate vor dem leeren Grab“

Im Laufe der Ermittlungszeit konnte ein weiterer Verdächtiger ausfindig gemacht werden, der verhört wurde und am vergangenen Dienstag schließlich Licht in die Causa gebracht hat. „Er hat ausgesagt, dass die Urne gestohlen wurde und sich in der Wohnung einer weiteren Verdächtigen befinde. Im Zuge einer Hausdurchsuchung hat sich das alles auch bewahrheitet. Wir sind somit in den vergangenen drei Monaten ahnungslos vor einem leeren Grab gestanden“, sagen die Eltern.