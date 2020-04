Diakon segnet Motorräder im Vorbeifahren

„Blessing to go“ nennt der Siezenheimer Diakon sein Vorhaben. Wie das Ganze genau abläuft? Hötzer stellt sich in der Kurve vor der Siezenheimer Kirche auf. Die Motorräder fahren mit ausreichend Abstand und im Schritttempo an ihm vorbei. Der Diakon erteilt dann den Segen und besprengt die Motorräder mit Weihwasser. „Es braucht in Zeiten wie diesen ein wenig Freude“, sagt Hötzer.