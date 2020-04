Probleme mit WLAN & Bluetooth nach Windows-Update

Bis Microsoft die Probleme mit den Windows-Updates behoben hat, sollten PC-Nutzer mit der Installation lieber warten. Dafür kann man in den Windows-Einstellungen, Unterpunkt Windows Update, eine Update-Pause für sieben Tage festlegen. In den erweiterten Optionen kann der Zeitraum, in dem keine Updates eingespielt werden sollen, verlängert werden.