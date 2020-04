Ölfilm bringt Enten in Gefahr

„Der Weg entlang des Wehrhofbaches ist eine beliebte Route für Spaziergänger. Früher konnte man dort jede Menge Wildenten, Frösche und auch Fische beobachten“, so Landtagsabgeordnete Ilse Benkö. Doch davon sei weit und breit keine Spur mehr. Vielmehr sei ein Spaziergang in diesem Bereich wie ein Hürdenlauf zwischen Plastikverpackungen, Dosen, Glasscherben und jeglicher Art von Müll. „Es ist auch für Laien zu erkennen, dass der Bach verunreinigt ist. Es schwimmt ein öliger Film auf der Wasseroberfläche“, so Benkö. Das bekämen auch die wenigen noch verbliebenen Enten zu spüren, ihr Gefieder sei vollständig verklebt.