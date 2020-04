Mark Zuckerbergs Personenschutz wird immer teurer

Die Zahlen hat Facebook in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht öffentlich gemacht. Demnach hat Facebook 2019 10,46 Millionen US-Dollar für den „Personenschutz Zuckerbergs in seinem Haus und bei Reisen“ ausgegeben, weitere zehn Millionen US-Dollar blätterte das soziale Netzwerk für die Beschützung von Zuckerberg und seiner Familie hin. Für Privatflüge wurden 2,95 Millionen Dollar ausgegeben.