Nur 0,47 Prozent der Schüler nicht belehrbar

Vom Radar verschwunden

Wo man Schüler aus technischen Gründen nicht erreicht, würden die Lehrer versuchen Lösungen zu finden, hieß es im Bildungsressort. So können etwa an vielen Volksschulen Eltern die Arbeitsblätter direkt in der Schule abholen und ausgefüllt wieder zurückbringen. Sollten oberösterreichische Firmen aber Computer zur Verfügung stellen können, die sie selbst nicht benötigen, würde man das natürlich begrüßen.