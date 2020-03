Bursch hat Erfahrung: Drogenparty endet in Spital

Nach einem Drogen-Mix am Donnerstagvormittag verließen einen 19-Jährigen aus Nußbach seine Kräfte. Mit vier Freunden – einem 18-Jährigen aus der Steiermark, einem 24-Jährigen aus Wartberg/K., einer 20-Jährigen aus St. Georgen/G. und einem 23-Jährigen aus Linz – hatte er in der Wohnung einer Bekannten in Schlierbach, die selbst gerade auf Entzug ist und nicht anwesend war, eine Drogenparty gefeiert. Plötzlich dürfte es dem 19-Jährigen zu viel geworden sein, seine Freunde alarmierten die Rettung.