Auch Polytec steigt bei Produktion auf die Bremse

Werk in China nahm Betrieb schon in wieder in vollem Umfang auf

„Wir stehen mit unseren Kunden und Lieferanten in permanentem engem Kontakt, um diese herausfordernde Zeit sowie die Wiederaufnahme der Produktion gemeinsam zu meistern“, sagt Vorstandschef Markus Huemer. Einen Großteil der Produktion fährt der Kunststoffverarbeiter herunter. Von den Werksschließungen ausgenommen ist das Polytec-Werk im chinesischen Tianjin, das seinen Betrieb bereits wieder im vollen Umfang aufgenommen hat.