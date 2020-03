„V-Rezession“: Albtraum und Hoffnungsschimmer

Industrie und Bau aufrechterhalten

Der Wifo-Chef plädierte dafür, Coronavirus-Hochrisikogruppen zu schützen, wenn die Wirtschaft wieder hochgefahren wird. Für IHS-Chef Kocher ist nicht vorstellbar, dieses Ausmaß des „Shutdown“ über den April hinaus zu verlängern. Sonst werde es auch größere Probleme in der Industrie und am Bau geben. Wenn der „Shutdown“ in Österreich bis Mitte Mai dauern würde, erwartet das IHS einen BIP-Rückgang von fünf Prozent. „Wir können uns das wirtschaftlich nicht leisten“, so Kocher. „Wir müssen es schaffen, die Industrieproduktion und den Bau aufrechtzuerhalten, unter Einhaltung der nötigen Sicherheitsabstände und der nötigen medizinischen Vorgaben.“