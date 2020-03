38-Milliarden-€-Paket: „Koste es, was es wolle“

„Der Staat muss in guten Zeiten sparsam mit Steuergeldern umgehen, um in schlechten Zeiten zu helfen - und dieser Zeitpunkt ist jetzt“, so Kurz. „Wir wollen alles Menschenmögliche tun, um Arbeitslosigkeit und Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Koste es, was es wolle, um die Arbeitsplätze zu sichern.“