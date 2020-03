iPhone 12 droht auf 2021 verschoben zu werden

Hunderte Zulieferer betroffen

An der Entscheidung des profitabelsten Smartphone-Unternehmens der Welt sind Hunderte Zulieferer in den USA, Europa, Japan, Südkorea und China, dem größten Produktionszentrum von Apple, beteiligt. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt könnten während der Hauptproduktionszeit für iPhones in der zweiten Jahreshälfte Millionen von Arbeitsplätzen in der Produktion betroffen sein.