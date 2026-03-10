Hewlett Packard Enterprise profitiert vom KI-Boom

Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat dank der hohen Nachfrage nach KI-Servern einen optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. Der Umsatz werde zwischen 9,6 und 10,0 Milliarden Dollar liegen, teilte der Anbieter von Hochleistungsrechnern am Montag nach Börsenschluss mit.