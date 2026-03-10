Hewlett Packard Enterprise profitiert vom KI-Boom

Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat dank der hohen Nachfrage nach KI-Servern einen optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. Der Umsatz werde zwischen 9,6 und 10,0 Milliarden Dollar liegen, teilte der Anbieter von Hochleistungsrechnern am Montag nach Börsenschluss mit.
Damit übertrifft HPE die Erwartungen der Analysten, die laut LSEG-Daten im Schnitt mit 9,58 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Die HPE-Aktie legte im nachbörslichen Handel um mehr als drei Prozent zu.
Zweistellige Zuwächse
Konzernchef Antonio Neri berichtete von einem starken Kundeninteresse am gesamten Angebot: „Die Aufträge sind im Jahresvergleich in allen Segmenten im zweistelligen Prozentbereich gestiegen.“ Im abgelaufenen ersten Quartal verfehlte der Umsatz mit 9,30 Milliarden Dollar zwar knapp die Prognosen von 9,33 Milliarden.
Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 65 Cent jedoch über den erwarteten 59 Cent. Für das Geschäftsjahr 2026 hob das Unternehmen seine Gewinnprognose auf eine Spanne von 2,30 bis 2,50 Dollar je Aktie an.
HPE profitiert derzeit erheblich von Investitionen großer Technologiekonzerne wie Alphabet, Microsoft und Amazon in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI). Experten gehen davon aus, dass diese Unternehmen im laufenden Jahr mindestens 630 Milliarden Dollar investieren werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.