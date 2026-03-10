Vorteilswelt
Ausblick optimistisch

Hewlett Packard Enterprise profitiert vom KI-Boom

Digital
10.03.2026 09:22
HPE profitiert derzeit erheblich von Investitionen großer Technologiekonzerne wie Alphabet, ...
HPE profitiert derzeit erheblich von Investitionen großer Technologiekonzerne wie Alphabet, Microsoft und Amazon in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz.(Bild: AP/Paul Sakuma)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat dank der hohen Nachfrage nach KI-Servern einen optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. Der Umsatz werde zwischen 9,6 und 10,0 Milliarden Dollar liegen, teilte der Anbieter von Hochleistungsrechnern am Montag nach Börsenschluss mit.

Damit übertrifft HPE die Erwartungen der Analysten, die laut LSEG-Daten im Schnitt mit 9,58 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Die HPE-Aktie legte im nachbörslichen Handel um mehr als drei Prozent zu.

Zweistellige Zuwächse
Konzernchef Antonio Neri berichtete von einem starken Kundeninteresse am gesamten Angebot: „Die Aufträge sind im Jahresvergleich in allen Segmenten im zweistelligen Prozentbereich gestiegen.“ Im abgelaufenen ersten Quartal verfehlte der Umsatz mit 9,30 Milliarden Dollar zwar knapp die Prognosen von 9,33 Milliarden.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 65 Cent jedoch über den erwarteten 59 Cent. Für das Geschäftsjahr 2026 hob das Unternehmen seine Gewinnprognose auf eine Spanne von 2,30 bis 2,50 Dollar je Aktie an.

HPE profitiert derzeit erheblich von Investitionen großer Technologiekonzerne wie Alphabet, Microsoft und Amazon in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI). Experten gehen davon aus, dass diese Unternehmen im laufenden Jahr mindestens 630 Milliarden Dollar investieren werden.

