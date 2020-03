„Corona-Bonus“ für Supermarkt-Personal steuerfrei

Zeichen der Wertschätzung

„Wir sind allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die derzeit so viel leisten und unser System am Leben erhalten, für ihre Arbeit sehr dankbar. Der Bonus ist ein Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung für ihre Leistung an unserer Gesellschaft“, so der Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister unisono, die den Unternehmen ihren Dank aussprachen.