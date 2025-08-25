Sexuelle Belästigung auf Spazierweg: Mann entlarvt

Samstag, 16. August, 13.45 Uhr: Beim Spaziergang im Bereich des sogenannten Auenweges an der Ötztaler Ache bei Längenfeld hatten zwei Frauen ein schockierendes Erlebnis. In einem Waldstück überholte sie ein Mann und verschwand dann aus dem Blickfeld. Doch wenig später trafen die Frauen den Unbekannten wieder. Er saß entblößt auf einer Bank, sah sie an „und führte an sich selbst sexuelle Handlungen durch“, so die Polizei damals.