Sexuelle Belästigung auf Spazierweg: Mann entlarvt

Er hat schon wieder zugeschlagen! Ein zunächst unbekannter Exhibitionist belästigte am vergangenen Wochenende auf einem Weg im Tiroler Ötztal Spaziergängerinnen – ein ähnlicher Fall hatte sich bereits eine Woche zuvor dort ereignet. Doch jetzt konnte die Polizei einen Verdächtigen entlarven.
Samstag, 16. August, 13.45 Uhr: Beim Spaziergang im Bereich des sogenannten Auenweges an der Ötztaler Ache bei Längenfeld hatten zwei Frauen ein schockierendes Erlebnis. In einem Waldstück überholte sie ein Mann und verschwand dann aus dem Blickfeld. Doch wenig später trafen die Frauen den Unbekannten wieder. Er saß entblößt auf einer Bank, sah sie an „und führte an sich selbst sexuelle Handlungen durch“, so die Polizei damals.
Die bestürzten Spaziergängerinnen alarmierten sofort die Exekutive. Doch eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb ohne Erfolg.
Fahndungserfolg nach weiterem Vorfall
Am Sonntag schlug derselbe Täter erneut zu. Es sei zu einer „gleich gelagerten Tat“ gekommen. Doch diesmal konnten die Ermittler von einem Fahndungserfolg berichten. Ein Tatverdächtiger wurde ausgeforscht. „Bei dem Mann handelt es sich um einen 39-jährigen Rumänen“, so die Polizei. Entsprechende Anzeigen folgen nach Abschluss der Erhebungen.
