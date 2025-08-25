VP-Schwenk leitet Aus für Tempo 40 in Gmunden ein

Nicht gerade mit Ruhm hat sich die Stadt Gmunden mit der Einführung des flächendeckenden Tempo-40-Limits bekleckert. Rechtlich stand die Verordnung und auch die ausgestellten Strafen auf wackeligen Beinen. Mehrfach beschäftigten sich die Gerichte mit dem Thema. Im Zuge der Überprüfung der Verordnung stellte sich kürzlich heraus, dass 24 der insgesamt 29 Ortsschilder nicht richtig stehen und für 19 eine Verordnung fehlt. Die ÖVP rund um Bürgermeister Stefan Krapf hielt dennoch lange Zeit am „40er“ fest, nun erfolgte aber die Wende: „Nach eingehender rechtlicher Prüfung steht fest, dass eine flächendeckende Tempo-40-Regelung nur mit einem enormen Verwaltungsaufwand aufrechtzuerhalten ist“, so Krapf.