Grüne drängen weiter auf schärferes Waffenrecht

Innenpolitik
25.08.2025 10:59
Symbolbild.(Bild: APA/Hans Klaus Techt)

Der furchtbare Amoklauf in Graz hat eine Debatte um strengere Auflagen für Waffen entbrannt – die Grünen drängen weiter auf eine baldige Verschärfung des Waffenrechts. Denn seit der Ankündigung, dass diese kommen soll, sei die Zahl der Waffenverkäufe sogar noch gestiegen. Man wolle „nicht eine Freiheit für Waffen, sondern eine Freiheit von Waffen“, betonte Parteichefin Leonore Gewessler.

„Unser zentrales Anliegen ist, dass wir wirklich das Prinzip umdrehen: Wenn jemand keine Waffe braucht, dann soll er auch keine Waffe bekommen. Und wenn jemand eine Waffe braucht, dann soll das auch regelmäßig und gescheit kontrolliert werden, nicht nur einmal und dann nie wieder“, so Gewessler. Dies solle bei allen Waffenkategorien gelten. Auch bei Jägern will sie regelmäßige Zuverlässigkeitsprüfungen.

Grünen-Chefin Leonore Gewessler(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Nicht unter 25 Jahren
Weitere Forderungen der Grünen umfassen ein Mindestalter von 25 Jahren, präzise Vorgaben zur sicheren Waffenverwahrung, ein dauerhaftes Waffenverbot für Gefährder und einen verbindlichen Informationsfluss zwischen Behörden. Außerdem soll es ein umfassendes Rückgabeprogramm für illegale Waffen geben.

Rechter Kämpfer
FPÖ weiter gegen schärferes Waffenrecht
Nach Amoklauf in Graz
Regierung reagiert: Schärferes Waffengesetz kommt
12.06.2025

Seitens der SPÖ hatte es zuletzt geheißen, dass die angekündigten Verschärfungen auch für jene Waffenkäufe gelten sollen, die in den vergangenen Monaten getätigt wurden. Die ÖVP sprach sich hingegen gegen ein rückwirkendes Verbot aus. Einen Termin für den Innenausschuss – er war über den Sommer permanent gestellt worden, um auch während der Parlamentsferien zusammentreten zu können – gibt es weiterhin noch nicht.

Porträt von krone.at
krone.at
