Ex-CIA-Chef: „Putin ist Hindernis für den Frieden“

„Putin will zusätzliches Territorium“

Der ehemalige CIA-Chef lobte die Friedensbemühungen Trumps, meinte aber, ihm müsse klar sein, dass Putin eindeutig nicht die Absicht habe, „den Krieg zu beenden, es sei denn, er erhält zusätzliches Territorium“, sagte der General im Ruhestand. Territorium in der Ostukraine, das schwer befestigt sei, und für das die russischen Truppen bei ihrem aktuellen Tempo anderenfalls Jahre bräuchten, um es zu erobern, erklärte Petraeus.