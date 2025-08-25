So gigantisch ist Nordkoreas geheime Raketenbasis

Kim Jong Un drohte mit Nuklearschlägen

Pjöngjang bestreitet wie üblich nichts und bestätigt ebenso wenig. Doch dass Kim Jong Un seit Jahren aufrüstet, weiß man. Er testete immer neue Raketentypen, baute sein Atomprogramm aus – und drohte zuletzt, im Falle einer „Provokation“ den Süden mit nuklearer Vernichtung zu überziehen. Offiziell ist das alles verboten: Die UN-Sanktionen untersagen Nordkorea den Zugang zu Material und Technologie. Doch die Praxis sieht anders aus. Seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine intensivierte Kim seine Beziehungen zu Moskau, lieferte Munition – und könnte im Gegenzug von Putins Technologie profitieren. Auch nuklearer Art.