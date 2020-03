Mitarbeiter in Supermärkten sind bald am Limit

In vielen Supermärkten zeigen Klebebänder auf dem Boden, dass Kunden einen vernünftigen Abstand voneinander halten sollen. Zudem trennt schon fast in allen Geschäften Plexiglas die Kassierer von den Kunden. Die Handelsangestellten atmen auf. Sie waren ja an vorderster Front tagelang der Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Denn nicht alle Kunden verhalten sich so, wie man es in dieser Krise eigentlich erwarten dürfte.