Israel tötet Journalisten bei Gaza-Angriff

Auch Sanitäter unter den Opfern

Laut Wafa war unter den bei dem Vorfall im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis Getöteten ein Kameramann des palästinensischen Fernsehens. Auch Sanitäter seien zu Tode gekommen. Eine Journalistin sei ebenfalls unter den Todesopfern. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe die Berichte.