Bad Häring: Gruppe traf sich zum Marihuana-Rauchen

Um 22 Uhr nachts wurden die Feuerwehr Kirchbichl und die Polizei Wörgl am Sonntag zu einem Brandalarm in einem Beherbergungsbetrieb in Bad Häring gerufen - dort erwartete sie bereits eine Angestellte. Die 20-jährige Rumänin führte die Beamten in ein Zimmer und behauptete, dass der Alarm dort angeschlagen habe. Tatsächlich wollte sie laut Polizei aber nur davon ablenken, dass der Feueralarm in ihrem eigenen Zimmer losgegangen war.