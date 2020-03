Zahl der Corona-Toten in Italien steigt langsamer

Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer und der Infizierten ist in Italien am Montag erneut angestiegen, allerdings langsamer als in den vergangenen Tagen. Am Montag wurden 602 mehr Todesopfer als am Vortag gemeldet. Die Bilanz der Todesopfer überschritt mittlerweile die 6000er-Marke und liegt derzeit bei 6077. Die Zahl der Infizierten lag am Montag bei 50.418 Personen.