Darum ist Sterblichkeitsrate in Italien so hoch

„Maßnahmen wurden viel zu spät ergriffen“

Ärzte in Italien beklagen, dass man zu spät auf die Corona-Pandemie reagiert habe. „Maßnahmen wurden viel zu spät ergriffen. So wurde Bergamo in der Lombardei, wo eine hohe Zahl an Todesopfern zu beklagen ist, nicht sofort als rote Zone markiert - anders als beispielsweise Venedig“, wird Francesca Mangiatordi, Ärztin in der Klinik von Cremona bei Bergamo, von der „Bild“-Zeitung zitiert. Auch in Mailand hätten die Behörden zögerlich reagiert, im Gegensatz zu Venedig, wo die Sofortmaßnahmen funktionierten.