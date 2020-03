Home-Office sorgt für Run auf Computer-Hardware

Auch dem deutschen Routerhersteller AVM kommt gelegen, dass das eigene Heim zum Arbeitsplatz mutieren muss: „Wir sehen momentan ein gesteigertes Interesse am Thema VPN, also an einer gesicherten Verbindung von Zuhause zum Firmennetz.“ Da Smartphones und Tablets mehr im Einsatz seien, würden auch Produkte für eine höheren WLAN-Reichweite wie Mesh-Repeater verstärkt nachgefragt.