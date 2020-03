Bänder in der „Pizza“ laufen auf Hochtouren

Drei-Schicht-Betrieb

In „normalen“ Zeiten wird von Montag bis Freitag produziert. Jetzt gibt es eine dritte Schicht in der Nacht und am Samstag. Dies wurde notwendig, weil sich die Lagerbestände wegen der enormen Nachfrage sukzessive verkleinerten . Die „Pizza“, wie die Einheimischen das Werk nennen, beliefert in Österreich Lebensmittelketten wie M-Preis, Hofer, Spar und Rewe. Die Produkte werden dort als Eigenmarken angeboten. Und die Fabrik exportiert unter anderem nach Deutschland, England, Frankreich, Spanien und auch Polen.